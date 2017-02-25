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查核蝶戀花事故同型車 雲嘉南27輛合格

2017-02-25  21:08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕蝶戀花旅行社13日發生震撼全國的33死重大車禍，交通部公路總局偕同觀光局人員與警力，加強攔檢遊覽車、取締違規事項；另嚴查與蝶戀花肇事的同批遊覽車，嘉義區監理所轄區雲嘉南縣市28輛同款車型，除1輛自行停駛，餘27輛全數合格。

交通部部長賀陳旦今天在228連假的第1天，視察公路總局、觀光局聯合稽查勤務人員在台18線阿里山公路觸口段所設的攔查點，中埔警分局派出警力進行交通指揮；賀陳旦因塞在車陣中，比預定時間下午2點25分延遲近2小時才抵達，隨後由公路總局局長陳彥伯等人隨同視察。

賀陳旦指出，今天在阿里山公路的攔查勤務，仍有3起違規案件，必須持續加強辦理攔查勤務。

公路總局嘉義區監理所所長劉英標表示，蝶戀花遊覽車翻覆事件後，嘉義區召回雲嘉南縣市同款車型查核，除了1輛自行停駛，其餘27輛檢查安全門、車身外觀、輪胎、車窗擊破器、座椅穩固度等12項項目，全數合格。

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  • 交通部公路總局嘉義區監理所偕同觀光局人員與警力，在台18線阿里山公路攔檢遊覽車。（記者曾迺強攝）

    交通部公路總局嘉義區監理所偕同觀光局人員與警力，在台18線阿里山公路攔檢遊覽車。（記者曾迺強攝）

  • 蝶戀花旅行社發生33死重大車禍後，交通部公路總局召回事故同款車型查核，嘉義區監理所轄區雲嘉南縣市28輛同款車型，除1輛自行停駛，餘27輛全數合格，圖為嘉義縣番路鄉天長地久橋停車場停放的遊覽車。（記者曾迺強攝）

    蝶戀花旅行社發生33死重大車禍後，交通部公路總局召回事故同款車型查核，嘉義區監理所轄區雲嘉南縣市28輛同款車型，除1輛自行停駛，餘27輛全數合格，圖為嘉義縣番路鄉天長地久橋停車場停放的遊覽車。（記者曾迺強攝）

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