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髮型這樣作能逆齡？ 英整形人數減少39％

女生如果將頭髮稍微燙捲，也會顯得更加年輕。（圖擷自《每日郵報》）

2017-02-25  21:50

〔即時新聞／綜合報導〕雖然老化是正常的現象，但很多女性仍希望能看起來年輕，因此會選擇進行微整形手術。不過英國最新統計指出，英國整形人數在大幅下降，很多女性發現，從髮型做變化，也可以達到逆齡效果。

據《每日郵報》報導，英國美容整形外科協會（British Association of Aesthetic Plastic Surgeons）上週公佈資料顯示，去年英國整形總人數比2015年少39%，整眉的人減少71%、臉部和脖子拉皮的人數也下降53%、動眼皮手術的人則減少38%。很多英國女性發現，選擇適當的髮型，就可以達到和整形一樣變年輕的效果。

《每日郵報》也整理出一些常見、可以讓人逆齡的髮型設計，供想變年輕的人參考。當女生選擇挑染頭髮，就能讓他人的目光集中到頭髮上，因此減少注意到眼角的魚尾紋。選擇中短髮也可以凸顯出女生的下巴輪廓，讓臉部看起來更均勻、對稱。此外，女生如果將頭髮稍微燙捲，也會顯得更加年輕。

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  • 當女生選擇挑染頭髮，就能讓他人的目光集中到頭髮上，因此減少注意到眼角的魚尾紋。（圖擷自《每日郵報》）

    當女生選擇挑染頭髮，就能讓他人的目光集中到頭髮上，因此減少注意到眼角的魚尾紋。（圖擷自《每日郵報》）

  • 選擇中短髮也可以凸顯出女生的下巴輪廓，讓臉部看起來更均勻、對稱。（圖擷自《每日郵報》）

    選擇中短髮也可以凸顯出女生的下巴輪廓，讓臉部看起來更均勻、對稱。（圖擷自《每日郵報》）

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