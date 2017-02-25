228事件死亡人數為1千多人？ 家屬激動駁斥最新研究
〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢228事件70週年，但有台大社會所博士生在學術研討會上發表研究指出，估計228事件中的死亡人數約在1304至1512人之間，由於研究結論與民眾認知的有很大落差，引發在場家屬及學者強烈質疑。
發生於1947年間的228事件將屆滿70週年，但對於事件的受害人數一直有不同說法，各方統計的說法從數百、數千到數萬人都有，不過早先的行政院研究報告曾統計，228受害人數約為1萬8000人到2萬8000人，多起受難因人、物證消失無從賠償。
《民報》報導指出，台大社會所博士生林邑軒與台大社會所碩士、資料工程師吳駿盛在《紀念二二八事件70週年學術研討會》會中發表《重探二二八事件死亡人數：性別死亡比例的推估》，在重估後指出，228死亡人數約在1304至1512人之間，此說一出，引發在場的受害家屬激動批評，怒斥「看到兩人的研究就歸腹火」。
有家屬質疑資料引用有問題，並指光嘉義挖出的骨骸就有5、600具，學者李筱峰也提出，《南京建設日報》記者採訪的死傷數字「上萬人以上的同胞」，在圓山也有數百學生被殺沒登記，又該如何解釋？現場也有人指出，官方記載的高雄資料就已經是數千人。
林邑軒在回應時強調，過去10年他都在從事白色恐怖研究，絕對可以理解家屬心情，若造成心情不愉快，他願意道歉，但這無涉研究。他也提到，在研究中他採信人口資料，因為不是在學術界，所以今日才敢來發表，希望針對死亡人數這問題的探討能進一步提出。
在228事件時擔任記者的作家李喬，還有人口學者陳寬政都曾對死亡人數做出推估。其中李是用當年的死亡人數11萬4192人，再依線性回歸推算228死亡人數為18446至19646人之間。陳則是在《「二二八事件」死亡人數的人口學推計》文中提出死亡人數為18352人至27923人之間。但論文中認為，陳的推估有誤差，質疑陳寬政死亡人數將推出「二二八事件導致人口增加」的謬論。
林邑軒與吳駿盛在論文中檢討了李喬及陳寬政的推估人數，他們運用「性別死亡比例」的人口特性作出4項假設並進行驗證及檢定，4項假設包含「228事件的死亡人數都確實被記載在官方死亡登記數字中」、「假設在相關年月分，台灣地區的死亡人口登記資料，在總數、死者性別、與死亡月分的登記均相對準確」、「228事件所造成的死亡，均在1947年的3至5月發生，死亡人口皆是男性」、「根據前3項假設，用1947年3-5月男性登記死亡總人數，減去1947年3-5月男性正常死亡總人數推估值，進行228死亡推估」。
他們在文章中也指出，由於主流說法認為受難人數在1萬8000至2萬8000人之間，這與獲得賠償人數只有788人有很大落差，在過往也常導致一個僵局：若引用主流數據的研究會被斥為誇大228事件的規模，引用賠償文件則會被扣上淡化228事件的帽子。他們認為賠償資料是否具參考價值的關鍵在於，「究竟有多少受難者家屬，不能、不願、不敢提出賠償」。
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標題：228事件死亡人數為1千多人？ 家屬激動駁斥最新研究
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