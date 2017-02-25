境外生接待家庭 7年來接待87國逾3千人

2017-02-25 12:52

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「友善台灣～境外學生接待家庭專案計畫」，7年來共有3418戶接待家庭完成培訓及認證，並有來自87國的3195位境外學生獲得媒合並參與接待家庭的活動，教育部邀請更多民眾加入接待家庭行列，一起推動國際教育交流。

教育部國際司科長劉素妙表示，隨著境外學生來我國就學人數大幅成長，為了讓這些在異鄉的外國學子一解鄉愁，並且深入認識台灣，這些無私付出的志工接待家庭溫暖了境外學生的心，許多境外學子學成回到母國後，仍然心繫台灣家人們，將台灣視為他們第二個家鄉。

家住高雄的蔡桓艮小姐加入接待家庭計畫4年，她表示，每一次的接待，全家人都會做足準備，在接待前聯繫學生並瞭解學生需求，並且先跟學生討論接待內容，而在接待過程中，全家人會帶領著境外生體驗台灣文化，也會邀請境外生將他們國家的文化帶進家中。

蔡桓艮表示，全家人印象最深刻的是一年前所接待的印度學生Nirmal Chaturvedi（倪正文），在接待印度學生之前，蔡小姐全家人對於印度文化一無所知，倪正文準備了道地的印度料理，並且在飯後向他的台灣家人們示範如何包頭巾及分享印度文化，雖然第一次見面只是兩天一夜的接待，卻讓蔡小姐一家人多了一位印度家人，倪正文目前在台攻讀碩士，且獲得台灣獎學金，也常與台灣家人們相聚。

南台科技大學印尼學生Ika Noer Syamsiana （石幸昀）在4年前透過計畫辦公室媒合，到台南接待家庭，認識王清華先生一家人，從此建立起如家人般深厚的情誼，一起吃團圓飯、一起慶生、一起爬山，不只接待她，也接待她的丈夫。石幸昀表示，她很感動接待家庭每年都會記得她的生日，幫她慶生，在國外求學要有很好的適應能力，因為文化完全不一樣，接待家庭可以幫助外國學生適應台灣生活。更多相關資訊可參考網站：http://www.hostfamily.org.tw/