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哈雷當前導 上億娶親車隊接新娘

28歲新郎倌邵翊銘面子十足開心娶親。（記者廖淑玲攝）

2017-02-25  11:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕上億娶親車隊浩浩蕩蕩，路人爭睹。

6輛哈雷重機前導、6輛哈雷重機及賓士車當禮車再加上40輛哈雷重機車隊、4輛拖板車，上億娶親車隊今天在台一線斗南段排開，原來新郎倌的父親邵源發是雲林重機協會理事長，眾多車友熱情贊助以車隊迎親，讓28歲新郎倌邵翊銘面子十足開心娶親去。

「哇鳴、哇鳴、哇鳴……」龐大迎娶車隊今天上午在台一線排開，從斗南到彰化北斗娶親，車隊所到之處迎來路過民眾及駕駛人驚聲尖叫，結滿紅綵及貼著「囍」字的車隊喜氣洋洋。

哈雷自由騎士榮譽隊長江進銘說，慶祝雲林重機協會理事長邵源發娶媳婦，車友共襄盛舉，祝福新人白頭偕老，永浴愛河，邵源發特別感謝車友，新郎母親李雪靜說，希望給孩子一個特別的結婚禮物，讓他擁有一段美好的回憶。

擔任斗南警友辦事處主任3年多的李雪靜透露，該起好姻緣還得感謝現任和美警分局長洪宏榮，因為他在擔任斗南警分局長時和新郎熟識，到彰化就任新職後認識女方，特別介紹雙方認識。

李雪靜指出，經由分局長的美言，加上雲林重機協會總幹事何鳳棋穿針引線，讓兩個年輕人交往5個多月就論及婚嫁結成親家，今天洪宏榮特別來擔任「媒人公」，完成這段佳話。

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  • 擔任斗南警友辦事處主任3年多的李雪靜（右）要讓兒子有一個難忘的婚禮。（記者廖淑玲攝）

    擔任斗南警友辦事處主任3年多的李雪靜（右）要讓兒子有一個難忘的婚禮。（記者廖淑玲攝）

  • 哈雷重機擔任前導車及禮車。（記者廖淑玲攝）

    哈雷重機擔任前導車及禮車。（記者廖淑玲攝）

  • 哈雷重機車隊迎親浩浩蕩蕩。（記者廖淑玲攝）

    哈雷重機車隊迎親浩浩蕩蕩。（記者廖淑玲攝）

  • 哈雷重機車隊迎親。（記者廖淑玲攝）

    哈雷重機車隊迎親。（記者廖淑玲攝）

  • 拖板車加入娶親行列。（記者廖淑玲攝）

    拖板車加入娶親行列。（記者廖淑玲攝）

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