只有500人的原住民族 「聖貝祭」今登場

拉阿魯哇族「聖貝祭」。（記者葛祐豪翻攝）

2017-02-25 10:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕你有聽過這個原住民族嗎？台灣原住民第15族的拉阿魯哇族，今起2天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。

高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說，拉阿魯哇族目前人數約500人，由排剪、美壠、塔蠟、雁爾等4個社組成，又稱「四社群」，主要聚居在高雄市桃源區高中里、桃源里、那瑪夏區瑪雅里，是原住民中的少數民族。

拉阿魯哇族以往被歸類為鄒族，直到2014年6月，才被政府承認為台灣原住民族第15族。

原民會表示，今、明兩天舉辦的「聖貝祭」，規模一年比一年盛大，未來可望成為原住民族祭典文化的嶄新亮點。

活動分別在兩個不同祭儀場舉行，其中之一位於高中里美蘭部落，前往祭儀場途中，將經過桃源區重要地標－全國最長的車行吊橋「索阿紀吊橋」，是假日觀光出遊的好選擇。

原民會強調，桃源區除了原住民特有的祭典文化外，每年舉行的洗愛玉、梅花季賞梅活動也備受矚目，另有以布農族為主體的「天籟布農系列活動」更不容錯過。

想欣賞「聖貝祭」的民眾，可開車沿台20線往甲仙方向，走訪桃源區高中里美蘭部落，及桃源里四社部落，感受自然美景及原民文化的魅力。詳情可洽「拉阿魯哇文教協會」07-6881574、0919882732郭先生。