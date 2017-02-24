「素還真」6戲偶燈 分三地典藏

偶戲明星素還真的巨型花燈，足足有八公尺高。（資料照，記者廖淑玲攝）

2017-02-24 20:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會結束後，人氣最旺的「素還真」與「羅喉」何去何從？答案是由霹靂公司典藏；其餘4座中戲偶燈由文化處自己收藏，分別放置在虎尾布袋戲館及文化處入口，繼續為雲林縣宣傳布袋戲文化。

雲林縣文化處長林孟儀表示，兩座高8米的戲偶燈「素還真」與「羅喉」，原本雲嘉南濱海風景管理處有意典藏，但因戲偶重組不僅經費龐大，還需重新配重，未來如放在沿海空曠區，恐難妥善維護管理，後來才由霹靂公司典藏，未來還需花50萬元設基座及重新配重，相信在霹靂的管理下，兩座戲偶燈可原汁原味重現在台灣燈會時的光采。

剩下的4座中型戲偶燈文化處捨不得給人，林孟儀表示，雖然各界爭相希望典藏，但文化處決定自己收藏，原本四座都要放在文化處，但因虎尾有布袋戲館，所以撥兩座到虎尾，讓沒到燈會的民眾也能欣賞。

放置在文化處前的「牛轉乾坤」燈已重組完成，預計下週完成配電後，即可在夜間重新點燈，但因體積龐大，保存不易，預計只能展示半年到一年。