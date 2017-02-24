一例一休！ 北市勞動局坦承：對經濟影響蠻大

2017-02-24 17:54

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會邀請北市勞動局向企業説明勞基新制，主持講座的北市勞動局代表坦言：「一例一休對經濟影響蠻大」。他指出，勞工也是消費者，若物價上漲直接受衝擊。另新法上路迄今，北市勞動局電話響不停，但人力有限，市府代表向在場聽眾表示：「很抱歉讓你們打不進來。」

勞基新法實施將滿兩個月，工商協進會今（24日）舉辦第255場工商講座，鎖定一例一休話題，邀請台北市政府勞動局以「新修正勞動基準法內容及因應」為題，將新制可能發生的問題，逐條向在場企業代表説明。

北市勞動局代表坦言，勞基新法的出發點，絕對是好的，要讓勞工好好休息。不過國內一直有工時較長的現象，主要是台灣的職場文化，多年奉行領月薪的「包月制」，造成勞資雙方已習慣「責任制」，再加上基層人力短缺，常有過勞案例傳出。

北市勞動局説，法的立意固然好，但新法上路之後，「好像是勞、資、行政機關三輸。」他説，從勞工的角度來看，勞工也是消費者，一例一休導致的物價上漲，最直接影響的就是一般勞工。北市勞動局也引述先前研究機構的數據，表示勞基新制上路，全台企業成本約增加1100億元，「這對經濟影響蠻大的。」

蝶戀花事件突顯勞工低薪，因此必須加班，多賺外快。北市勞動局説，遊覽車的司機非常辛苦，經常靠多跑幾趟和旅遊景點獎金來增加收入。他並透露，大客車的駕駛座，鑰匙一插進去，「大餅（大客車行車紀錄器）」就會彈出來，車子一天跑幾公里，都有軌跡，騙不了人。不過很多時候，是勞工想多賺點錢，主動要求資方要加班。

北市勞動局代表也向在場民眾表達歉意，因新法上路後，辦公室每天電話響不停，都在詢問新法的內容，「很抱歉讓大家打不進來。」