蘆竹錦興里水環境巡守隊 評比獲全國特優

2017-02-24 14:56

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市蘆竹區錦興里水環境巡守隊，代表桃園市參加全國水環境巡守隊評比，自全國21縣市脫穎而出，獲選特優級殊榮；錦興里水環境巡守隊，成立迄今5年，看守南崁溪流域及人工濕地，守護河川長度約1.7公里，經過長期努力後，去年4月在人工溼地已發現螢火蟲蹤跡，環境生態已逐步改善。

環保局長沈志修表示，此次評比，只有2個縣市獲得全國特優，錦興里巡守獲此佳績相當不易，他們長期守護河川生態，曾於102年獲全國特色級水環境巡守隊，104年則獲全國空氣品質淨化區優良認養單位優勝獎。

錦興里巡守隊時常大清早5點就去巡檢淨溪，除巡檢及水質檢測，志工每週也全員出動，清理濕地的雜草樹枝，並在濕地設置8座堆肥桶，熟成堆肥提供附近開心農場使用，巡守隊也在濕地種植藥草類植物，作為製作環保清潔劑材料；巡守隊也主動辦理南崁溪人工濕地生態導覽，並與周邊的錦興國小等學校結合，鼓勵學生從生活落實環保。

沈志修說，桃園市水環境巡守隊目前已有50隊，隊員數量將近2000人，規模屬全國最大，守護河川、海岸長度達147.7公里，主要河川的認養率已達60 ％，包含老街溪、南崁溪、新街溪、社子溪、茄苳溪及大漢溪等。