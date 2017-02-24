台江大道最後一哩路 3月12日全線通車

2017-02-24 11:20

〔記者蔡文居／台南報導〕總經費高達63.3億元，貫通台南市曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸的台江大道最後一哩路─西段安明路至青草崙堤岸，本月初已經完工，預計3月12日舉行通車典禮後全線通車。

工務局表示，台江大道全線通車後，完整建構台南市東西向外環道路，除了改善地區交通，也助益於台南市整體交通網絡發展。

工務局表示，安南區2等7號台江大道全長約13.8公里，分為台江大道東段、中段及西段。其中，台江大道中段連接台17線及台17甲線接至國道8號，全長約5.9公里，由國道新建工程局辦理於民國96年底完工。

工務局表示，為了能將台江大道自台17線往西延伸至至台61線西濱快速道路，及往東延伸至永康地區，經市府多年向中央積極爭取，獲得營建署納入生活圈新增計畫補助闢建，東、西兩段道路開闢工程總經費達23.3億元，加上中段道路，全線工程總經費高達63.3億元。

工務局強調，為使台江大道進一步向西跨越曾文溪，連結台61線西濱快速道路，市府再向中央爭取興建曾文溪大橋，已於105年9月經行政院核定該工程可行性評估並同意推動，預定於計畫核定後6年可完工。

另外，為使台江大道往東連結國道1號道路，也獲營建署生活圈道路補助開闢台南都會區北外環道路，屆時台江大道至鹽水溪連結北外環道路，即可連結國道1號和南科連絡道及高鐵橋下道路，建構起串聯雲嘉南地區及台南都會生活圈道路網。