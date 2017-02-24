週日逐漸回溫 彭啟明：下週四再有冷空氣南下

2017-02-24 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕最近幾天冷空氣接近北台灣，中部以北大多為濕冷氣候。氣象達人彭啟明指出，雖然週日以後氣溫逐漸回升，但下週四開始將再迎來一波冷氣團，強度可能略強於這一波。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書寫到，這波冷空氣影響最甚的時間在今明兩天，中部以北有短暫雨勢，中南部雲量多，較為陰沉，高山也有下雪機會，空氣品質則因冷氣團獲得改善。

彭啟明指出，週日之後溫度會漸漸回升，每天上升約1度，下週二有機會回溫舒適一些。他還提到，不少大尺度預測模式已經預測到，下週四、五將再有一波類似於上一波的冷空氣南下，強度可能略強於這一波。但彭啟明也強調，東亞區域的冷空氣強度範圍修正幅度還是頗大，大概3至5天內較有可信度，民眾不需過度擔心。

彭啟明也提醒，濕冷的感受會比乾冷更強烈，建議在室內打開除濕機，並將濕度降至50%以下會較為舒適，如果不舒服的話一定要看醫生，避免溫差所引發的心血管疾病。