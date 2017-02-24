| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低溫＋強風特報！雙北、基宜又發布大雨特報 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

週日逐漸回溫 彭啟明：下週四再有冷空氣南下

2017-02-24  09:42

〔即時新聞／綜合報導〕最近幾天冷空氣接近北台灣，中部以北大多為濕冷氣候。氣象達人彭啟明指出，雖然週日以後氣溫逐漸回升，但下週四開始將再迎來一波冷氣團，強度可能略強於這一波。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書寫到，這波冷空氣影響最甚的時間在今明兩天，中部以北有短暫雨勢，中南部雲量多，較為陰沉，高山也有下雪機會，空氣品質則因冷氣團獲得改善。

彭啟明指出，週日之後溫度會漸漸回升，每天上升約1度，下週二有機會回溫舒適一些。他還提到，不少大尺度預測模式已經預測到，下週四、五將再有一波類似於上一波的冷空氣南下，強度可能略強於這一波。但彭啟明也強調，東亞區域的冷空氣強度範圍修正幅度還是頗大，大概3至5天內較有可信度，民眾不需過度擔心。

彭啟明也提醒，濕冷的感受會比乾冷更強烈，建議在室內打開除濕機，並將濕度降至50%以下會較為舒適，如果不舒服的話一定要看醫生，避免溫差所引發的心血管疾病。

廣告
  • 今明兩天將是氣溫最冷的時候，週日後溫度將逐漸回升。（資料照，記者方賓照攝）

    今明兩天將是氣溫最冷的時候，週日後溫度將逐漸回升。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冷空氣 天氣 彭啟明
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：週日逐漸回溫 彭啟明：下週四再有冷空氣南下


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.