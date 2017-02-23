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受託處理廢去光阻液遭民抱怨有異味 正隆擬不燒了
2017-02-23 21:28
［記者廖雪茹／新竹報導］正隆公司竹北廠接受科技部委託，協助科技公司處理廢去光阻液，當作燃料再利用，現正值試車階段，但附近居民頻頻抱怨有異味；廠方對此表示，此案乃配合政府減廢政策，但由於民眾反彈，公司將評估是否繼續受託處理廢去光阻液。
縣府環保局表示，聯電等科技公司製程產生的廢去光阻液，為一種有機溶劑，過去都當廢棄物處理，科技部考量去光阻液本身具有高熱值可以當成燃料，為減輕環境成本，委託正隆公司竹北廠協助，把少量的去光阻液導入燃煤鍋爐燃燒。
不過，近日正隆竹北廠周邊住戶，向立委林為洲、議員邱靖雅、竹北市民代表曾金清等陳情，抱怨紙廠傳出異味，感覺不舒服，也擔心燃燒有機溶劑恐影響身體健康。
正隆竹北廠表示，此案乃受科技部委託，經環保單位許可和學術單位輔導，利用鍋爐現有設備，協助再利用廢去光阻液；但若民怨反彈大，公司將審慎評估是否繼續執行。
環保局說，廢去光阻液的主要成分醇類和胺類，可能是科技公司的化學槽車，運送到正隆竹北廠後，在移置廠區的過程散發味道。胺類只要一點點就會有味道，但要吸入一定的量才可能有危害。
環保局說，正隆竹北廠自2月起進行試車階段，因為周邊居民反對，日前曾口頭表示打算取消燃料變更排放許可的申請，不再燃燒廢去光阻液了。
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