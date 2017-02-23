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中市北屯幹管漏水 部分地區又停水至明晚11時

2017-02-23  20:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕又要停水了！自來水公司位於北屯區軍功路與太原路的1500mm幹管漏水，包括東區、南區、太平區、大里區全區，以及北屯、霧峰、大肚及烏日部分地區，自今日下午5時至24日晚上11時止停水，高地地區、管末地區再延後8至12小時供水。

市府表示，這次停水區域包括：東區、南區、太平區、大里區全區；北屯區水景里、廍子里、三和里、北興里、和平里、軍功里；霧峰區吉峰路、錦洲路、吉峰東路、吉峰西路、民生路、自強路、中正路；大肚區中和里、王田里平地地區、營埔里；烏日區中山路1段、前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里。

市府表示，此次停水戶數2萬戶，減壓供水2萬水，影響戶數共4萬戶

市府提醒，停水期間請關閉抽水機電源並配合節約用水，查詢停水區域，自來水公司免費客服專線：1910。

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  • 水公司位在中市北屯區的水管漏水，造成部份地區停水，明晚11時復水。（市府提供）

    水公司位在中市北屯區的水管漏水，造成部份地區停水，明晚11時復水。（市府提供）

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