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姊沒桌妹無床 愛心師募捐家具助學生

2017-02-23  20:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮女童「小君」和妹妹就讀布新國小，陳姓班導師長期關懷，發現小君家空間狹小、屋頂破洞，小君沒有書桌寫功課，妹妹沒床睡只能在椅子上睡覺，今天與教導主任郭育彰一同募家具，盼能改善孩子的居住環境。

陳姓班導師說，小君就讀二年級、妹妹一年級，還有2個弟弟，父親靠撿文蛤維生，收入不穩定，母親則忙著照顧4個孩子，全家住在阿公家中，並無政府補助。

由於小君家境不佳，陳姓班導師請世界展望會、道心基金會等協助繳交健保、營養午餐及學雜費等；但她最近家訪發現小君家光線不足，她沒有書桌寫功課，妹妹無床可睡，晚上只能在椅子上歇息，令人鼻酸；小君曾因車禍導致腦部受傷，疑似智能不足，弟妹的社交和學習能力也不佳，頗需協助。

郭育彰得知後，已先向街坊鄰居募到舊桌子先整修，但漏水的破屋頂恐需善心義工協助，也希望能找到適合的床讓孩子安心睡覺，還有愛心課輔老師幫忙到家協助。

郭育彰強調，校方希望能改善孩子唸書環境，婉拒接受捐款，若有心關懷者，可到布新國小瞭解，或電洽05-3476886轉02找郭育彰主任。

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  • 小君的家中環境簡陋。（記者林宜樟翻攝）

    小君的家中環境簡陋。（記者林宜樟翻攝）

  • 小君的家中環境簡陋。（記者林宜樟翻攝）

    小君的家中環境簡陋。（記者林宜樟翻攝）

  • 布新國小教導主任郭育彰協助募捐家具。（記者林宜樟攝）

    布新國小教導主任郭育彰協助募捐家具。（記者林宜樟攝）

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相關關鍵字： 世界展望會 貧生 貧童 道心基金會
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