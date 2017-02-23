石門水庫蓄水剩半座 空軍明增雨演練救水情

石門水庫蓄水剩半座，明請空軍增雨演練救水情。（記者李容萍攝）

2017-02-23 14:49

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫昨天配合鋒面進行人工增雨，累積降雨17毫米，為水庫再度進補380萬噸水量，約可供應3天的供水量，不過，雖有這場及時雨進帳，石門水庫蓄水量仍只有5成過半，水位尚未回升；水利署為救水情積極協調國防部空軍單位施作空中人工增雨作業，明天白天將於石門、寶二水庫進行空中增雨作業演練。

水利署指出，平時已與中央氣象局、水庫管理單位及國防部空軍單位等保持密切聯繫；乾旱時期，水利署人工增雨團隊24小時視天候狀況，配合水情需要，馬上可啟動人工增雨作業。

前年初，台灣面臨67年以來最嚴峻旱象，在抗旱期間，水利署與各水庫單位合作，把握每次鋒面通過的機會，在石門等9座水庫施作17次增雨作業，藉以延長水庫供水時間，降低缺水對民眾帶來的影響。

石門水庫蓄水剩半座，明請空軍增雨演練救水情。（記者李容萍攝）