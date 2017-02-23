18隻泰迪熊現身瑞芳 小朋友驚呼連連
2017-02-23 13:47
18隻泰迪熊現身瑞芳，小朋友驚呼連連。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／新北報導〕瑞芳熊出沒！
新北市瑞芳區公所推廣觀光旅遊，與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，今天將18隻泰迪熊安置在瑞芳火車站前廣場、瑞芳區民廣場，展期至5月14日止，小朋友看到泰迪熊，無不驚呼連連，儘管天公不作美，仍冒雨搶拍泰迪熊及合照，氣氛熱烈。
區長陳奇正表示，瑞芳擁有九份老街、猴硐貓村、黃金博物館、煤礦博物園區、象鼻岩、黃金瀑布等許多國際知名觀光景點，每年有800萬遊客造訪，今年以「黃金山城熊好玩」為主題，將「海賊熊」、「拳擊熊」等18座泰迪熊放置在瑞芳火車站前廣場與區民廣場，歡迎民眾到瑞芳走春。
其中，正對火車站的「世界國旗熊」，身上有著各國國旗，相當活潑討喜，也是最受歡迎的一隻泰迪熊，陳奇正說，國旗熊的手勢好像在和旅客打招呼，象徵歡迎世界各國遊客前來瑞芳，遊客要離開去搭車，也有道別之意。
陳奇正說，瑞芳是泰迪熊在北部唯一展出的地方，每隻泰迪熊各有特色，非常活潑可愛，此次以活潑的全新藝術形式表現，完全展現出泰迪熊的俏皮好動，增加與民眾的互動，也藉此機會向國際行銷瑞芳山河海的壯麗天然美景。
泰迪熊展期自今天起到5月14日止，公所在火車站前廣場設計「熊好玩祈福卡」，讓遊客寫下2017的心願祈福，陳奇正說，接下來將搭配每個月的節慶，舉行3月白色情人節「白色巧克力」、4月兒童節「童玩洞洞樂」、5月母親節送康乃馨等活動，歡迎民眾一同來瑞芳賞熊。
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