工程車當壓路機被抓包 嘉市今以夯實機重鋪補救

2017-02-22 20:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕臉書社群「爆料公社」馮姓網友，在嘉義市北港路發現市府修補道路坑洞，竟用工程貨車三度前進、後退，輾壓剛填補瀝青路面，把工程車當壓路機使用，該網友以「嘉義市道路補丁絕招」上傳影片，引發網友批評，上樑（政府）不正別指望下樑（包商），「難怪路面常常不平」，並有網友留言，「原來是這樣壓平的，我開車上路也有幫忙，該準備跟政府請款了！」「馬虎到了世界第一的地步」等。

嘉義市西區公所區長許猛欽回應，本月工務處將道路移撥給區公所養護，而工程貨車沒有升降斗可以載運夯實機，才用貨車壓實路面，之後會照規定施作。

市工務處養護工程科長趙栢烽表示，因原有人力不足，才移撥給區公所養護，加派人力修補道路坑洞，第一階段搶修要求4小時內完成，如坑洞太多或坑洞出現頻繁，則會發包廠商修補，技工可能為求快速、便宜行事搶修，今天已用夯實機重鋪該段路面，且請公所要求技工照路平專案標準作業程序施作。