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小孩瘦小長不大 可能是缺了這種營養素...

2017-02-22  18:35

〔記者林惠琴／台北報導〕一名國小一年級的女童，身高106公分，體重16公斤，比其他同學瘦小，原來是因為從小愛吃白飯，且習慣跟著父母親吃素，其他肉類都不太碰，飲食不均衡，抽血檢查發現，有輕度貧血且缺乏「鋅」。

根據最新一期的國泰醫訊，國泰綜合醫院小兒科主任侯家瑋表示，在許多發展遲緩、身材矮小的兒童身上，經常可發現體液含鋅濃度減少，造成免疫功能變差，皮膚較乾燥，皮膚或口腔黏膜傷口癒合也不好，且髮色較淡或常掉頭髮，最後可能影響神經肌肉與大腦發育。

侯家瑋指出，國人少見食物短缺而造成嚴重缺鋅，但因現代兒童飲食不均衡、偏食，或是在某些特殊情況下，孕婦、早產兒、嬰幼兒、青少年或慢性腹瀉者，可能仍有鋅缺乏症狀，其他像是素食者、節食減肥者、大量飲酒的人、服用利尿劑或抗生素的人，也是容易缺鋅族群。

侯家瑋補充，含鋅的食物來源包括肉類、海鮮類尤其牡蠣、肝、全麥穀類、南瓜子、栗子、蛋、乳品、芝麻等，但也提醒攝取鋅過量可能反而會影響健康，甚至中毒，因此適量攝取即可，每日建議量為健康成年男性15毫克、女性12毫克，兒童則由醫師調整攝取量。

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  • 醫師指出，含鋅的食物包括肉類。（記者林惠琴攝）

    醫師指出，含鋅的食物包括肉類。（記者林惠琴攝）

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