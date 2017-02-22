健康醫療》3歲童不太說話少與人互動 其實是…

2017-02-22 18:33

〔記者王俊忠／台南報導〕3歲瑞瑞不太會說話，家中爺嬤以為是大隻雞晚啼，進入幼兒園，老師察覺瑞瑞眼神少與老師接觸、少與同學互動，語言與社交發展比同齡孩子慢，求醫後發現患有自閉症類群障礙症，接受早療。醫師表示，這病症孩子在2歲前會有一些特殊行為可觀察，家長不要誤以為是大隻雞晚啼。

老師發現瑞瑞大多時間只趴在地上看玩具車輪子轉動，與人互動不多，建議家長帶到兒童青少年精神科求診。成大醫院精神部主治醫師李姿誼說，診斷確認瑞瑞患有自閉症類群障礙症，轉介到臨床心理師做團體治療；學校教學輔導資源也介入。

李醫師解釋，從精神醫學角度看，自閉特質指合併不善與人互動溝通、過度執著重複與一致性的狀況，統計上每百人中一人會有這種特質，如特質太過顯著，致成長與生活有嚴重困擾，則稱自閉症類群障礙症，這表現是源於大腦內部神經結構與運作特異，不是教養失當的結果。

她說明，自閉症類群障礙症孩子在2歲前可能被觀察到一些相關特殊表現，如不看人、對其他人的存在不在意或親疏不分、少用手指指物表達需求、少模仿行為、語言發展較慢，或用特殊方式玩玩具（反覆轉動玩具車輪、積木只用固定方式排列等）。當孩子自閉特質太強，會限縮向他人學習的基本能力，影響語言及社交發展。此症雖尚未找到「根治」辦法，但就實證研究結果，若能及早應用行為治療原則，促進孩子及早發展與他人一來一往的互動、遊戲和溝通，可改善部分困擾、提升適應能力。