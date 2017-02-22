討論孫蔣銅像去留 中山大學設委員會處理

2017-02-22 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中山大學校內的孫中山與蔣介石銅像由於牽涉威權疑慮，近年遭學生惡搞破壞事件頻傳，而自去年520以來轉型正義氛圍大增下，銅像去留爭議再起，該校已成立委員會廣納各方意見，將於4月5日說明處理原則。

綜合媒體報導，中山大學學務長楊靜莉表示，由於銅像矗立校園有政治考量，也有歷史情感，所以校方一直不敢輕舉妄動，因此校方成立「銅像處理委員會」，並透過各種管道如政治所教授廖達琪建立的I-VOTER平台辦理論壇、公聽會、等匯集多方意見，處理銅像去留問題。

楊靜莉說，學校將於4月5日在校內西灣藝廊（原蔣行館），召開記者會說明委員會匯整的銅像去留各界討論狀況，當天適逢蔣逝世紀念日，別具意義。

《中央社》報導，中山大校長鄭英耀表示，去年520以來轉型正義氛圍大增下，校內仍有不少堅守銅像精神地標的聲音，若銅像遷走可增加師生校內空間也未嘗不好，但銅像背後的歷史情感、建校精神也須兼顧，校方並無預設立場，將循校園民主機制處理；至於用什麼方式決定銅像去留，校方也尊重大家最後的共識。

他還說，由於孫中山、蔣中正兩尊銅像是連在一起，未來將一併處理，不會分別處理；另對於中山大學校名是否一併改名議題，並未列入銅像委員會的討論選項。