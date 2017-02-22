宜市3/5大拜拜 12道辦桌佳餚吃到飽

大拜拜菜色共有12道，包含蘭陽風味拼盤、蘭陽蛋酥西魯肉、櫻花蝦米糕、清蒸鱸魚、翠綠東坡肉、國宴味紅露酒嗆白蝦、粉翅海鮮羹、吉利湯品（四神豬肚湯、宮保紅麴炸軟排、豚骨海上鮮、芒果慕斯及時令水果。（記者林敬倫攝）

2017-02-22 15:50

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所將在3月5日城隍爺誕辰，辦理「宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，除了邀請明星開唱，還席開500桌，供民眾訂購，每桌2500元，菜色有蘭陽風味拼盤、櫻花蝦米糕、粉翅海鮮羹等12道菜，市公所表示，已被訂走了400桌，數量有限，市民要搶要快。

3月5日也就是農曆2月初8，是城隍爺誕辰，市公所將在當天於新月廣場對面204停車場暨化龍一村場地，辦理辦桌活動，席開500桌，每桌原價3000元，市公所補助500元，民眾只要用2500元的價格即可訂購。

菜色共有12道，包含蘭陽風味拼盤、蘭陽蛋酥西魯肉、櫻花蝦米糕、清蒸鱸魚、翠綠東坡肉、國宴味紅露酒嗆白蝦、粉翅海鮮羹、吉利湯品（四神豬肚湯、宮保紅麴炸軟排、豚骨海上鮮、芒果慕斯及時令水果。

宜蘭市長江聰淵表示，大拜拜呷辦桌活動充分展現了宜蘭鄉親熱情待客文化，自從19日開放訂桌後，訂桌數已超過400桌，目前還有桌數，3月1日截止預訂，有興趣的鄉鄉親可至市公所民政課辦理，現場繳費，並在登記劃定席次後，領取訂桌餐券。

江聰淵表示，訂桌的民眾在活動當天，下午5點半憑券入場，也希望外地遊客能一同參與城隍爺誕辰盛會，誠心邀請大家相招逗陣呷好料，體驗傳統廟會大拜拜的歡樂氛圍。