平衡城市生態 竹市打造「野生蜂旅館」
2017-02-22 15:34
新竹市長林智堅與環境志工共同打造城市「野生蜂旅館」，希望平衡城市生態，讓竹市更宜居。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市食物森林示範地今天舉辦工作派對，為野生蜂蓋旅館、種植蜜源植物，市長林智堅表示，蜂是城市生態的明顯指標，食物森林進一步設置「蜂旅館」，友善蜂、友善大自然，為平衡城市生態盡一份心力，讓新竹市更宜居。
「對蜂友善，就是友善土地與大自然！」林智堅說，蜂是城市生態的明顯指標，如果一個城市對蜂友善，必定也是友善人的城市。今日的工作派對為野生蜂「起厝」，為蜂打造舒適、環保、符合生態概念的家，讓牠們可以持續在都市環境中扮演「平衡生態小幫手」的角色。
梧桐基金會朱惠芳執行長指出，蜂是很重要的授粉昆蟲，許多植物果樹都是要靠昆蟲授粉，才能結成果實、產生種子，而在眾多蜂的種類中，有90%的授粉蜂是獨來獨往的「獨居蜂」，獨居蜂本性不喜歡群聚，所以很適合都市叢林。另有些野生蜂是捕食性，可做生物防治，所以野生蜂是很重要的生態指標，可直接反映出城市的環境品質。
此外，有民眾擔心野生蜂旅館的蜂會咬人，其實野生蜂旅館是讓蜂產卵的地方，可以說是蜂的「育嬰房」，蜂在產完卵後就會直接離開，所以成蟲較少出現在蜂旅館附近，民眾無須擔心。
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