善化草莓紅通通 草莓季邀民眾採果樂
2017-02-22 15:06
［記者劉婉君／台南報導］草莓正值產季，台南善化區公所整合全區草莓園農民，將於3月4日起，舉辦為期9天的草莓季活動，邀請民眾一同體驗採果樂。
善化區長李皇興表示，近年來，草莓已成為善化區的特色亮點作物之一，為擦亮「北大湖、南善化」的草莓招牌，為善化創造更多草莓奇蹟，公所將於3月4日上午9點開始，在目加溜灣大道舉辦草莓季開幕活動，除有採果優惠外，還有健走闖關趣、草莓寫生、草莓植栽DIY、草莓大福DIY、免費捏製草莓玩偶及草莓指甲彩繪、草莓園拍照打卡送草莓環保購物袋等。
農民近年來也開發多款草莓相關的產品，草莓冰淇淋、草莓香腸及草莓果乾果醬與草莓酒等，致力提升草莓產業附加價值。
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