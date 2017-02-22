投縣府變身書苑 濃濃人文氣息味

慈濟人文喜悅書苑舉辦「陪伴小草長大」活動，慈濟志工為小朋友們演說具啟發性故事。（記者張協昇攝）

2017-02-22 14:42

〔記者張協昇／南投報導〕慈濟人文喜悅書苑舉辦「陪伴小草長大」公益活動，今天（22日）起在南投縣政府舉辦3天書展、攝影展，讓縣府廊道搖身變身成充滿濃濃人文氣息的書苑，24日並將捐贈全縣43所國小書藉，盼藉此鼓勵學童透過閱讀增進智慧與品格，開創美好人生。

慈濟南投區師兄、師姐們，今天一大早就在縣府廊道擺設書籍及桌椅，讓廊道頃刻間變身成充滿濃濃人文氣息的書苑，供縣府或前來洽公民眾，可以坐下來好好閱讀，現場也安排小草故事館，由慈濟志工們為前來參加活動的小朋友們演說極具啟發性的故事。

而為了讓學童養成良好閱讀習慣，慈濟也將捐贈全縣43所偏鄉國小書籍，這些書籍都由受贈國小事先開出他們所需要的書單，再由慈濟採購，24日下午1時30分將在縣府大禮堂舉辦贈書儀式，現場並將安排「生命勇土–混障綜藝團」表演，盼讓參加活動的學童們從這些肢體障礙者的表演中，學習正向思考及積極樂觀的人生態度，創造美好人生。