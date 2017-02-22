台灣模型神人紅到日本去 網友跪嘆：太變態
台灣模型達人鄭鴻展的「玩具收納房」。（鄭鴻展授權提供）
〔即時新聞／綜合報導〕最近有一組名為「男孩的玩具房」的相簿在網路廣為流傳，照片中乍看就是一位玩具蒐集狂人的房間而已。
▲公仔、鋼彈、玩具汽車、哆啦A夢...每一樣都睜大眼睛在跟參訪者Say Hello～
▲還在房間天花板安裝了攝影機空拍，房間的主人真的非常有心！
▲嗯..這角度....，這房間到底有沒有天花板？
是的！你看出來了嗎？其實它是由台灣的模型達人鄭鴻展（Hank Cheng）一手打造而成的六分之一大小模型屋！
模型屋的每一處細節都讓人嘆為觀止，就連小電視都能真實播放！這神人等級的手藝，讓外國人也看傻眼，紛紛上網「朝聖」，也吸引到香港媒體的報導呢！小編也突然與有榮焉起來。（干你什麼事！！）
這畫面簡直有如鎧之巨人入侵啊QAQQQQ
▲用胡迪警長的娃娃當比例尺，提醒你這個模型屋的真實大小！
房間的主人、台灣藝術家鄭鴻展從小學三年級開始學習如何做模型，也曾到日本深造設計2年的時間，他透露自己一開始是想用一個櫃子來擺放他的玩具，後來索性「乾脆做一個房間吧！！」這微型屋是他分兩階段、共約800個小時打造而成。
▼從鄭鴻展上傳的影片中看到，模型房內甚至擺了一台會動的小電視機啊！！
再仔細看看，角落的擺設也非常細緻，你不講我根本看不出來它其實這麼小啊啊啊（抱頭）
▲誰可以告訴我那條牛仔褲是怎麼做出來的啦？！
▲還有這個電動油漆滾筒！！還有那台iPad上的蘋果LOGO...
▲小巧精緻的水彩筆，視覺上看起來好像比1/6還更小！？
▲發現了嗎？右上角有拇指指甲大小的阿愣
從外面看進去：
▼另外附上鄭鴻展先前的其他作品
是不是就跟電影場景一樣呢？再來看看他把他們一起放到房間之後：
看完這些照片，我想如果用四個字「鬼斧神工」來形容應該也不為過吧？鄭鴻展的臉書上目前吸引了日本、香港、韓國、印尼、法國等多國網友留言朝聖，台灣的網友們是不是也驚嘆不已呢？！
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