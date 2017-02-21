台商患乾癬紅疹脫屑被誤認得性病 酒店小姐不敢坐檯

2017-02-21 18:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名45歲台商3年前頭皮長出乾癬，不太在意，一樣熬夜工作、應酬、喝酒，結果蔓延至全身，臉部、身體到四肢幾乎長滿紅疹、脫屑，被朋友誤認是得了性病，飽受歧視也影響生意，才決心好好接受治療，經4個療程已經改善9成，也洗刷清白了。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主任蕭玉屏指出，乾癬是免疫疾病，導致皮膚慢性發炎，全身各處都可能出現紅疹、紅色斑塊、銀白色脫屑或搔癢，容易復發、必須長期控制，台灣每5百人就一名罹病，但這不是黴菌感染，也無傳染性，而性病梅毒第2期的確全身會出現紅疹、脫屑，但這名台商病灶樣態並進一步驗血確診罹患乾癬。

這名台商原本只在頭皮出現紅斑和脫屑，就診發現罹患乾癬，仍然熬夜應酬、喝酒，加上工作壓力，病情加重，近1年來乾癬蔓延臉部至全身超過70%的面積，不但被酒店小姐誤認有花柳病，嚇得花容失色，避而遠之，朋友、顧客不想跟他談生意，讓他備感歧視。

台商回台後積極接受治療，已經是中重度乾癬，進行口服免疫調節藥物、照光治療，並符合健保給付的生物製劑接受治療，他也戒酒、正常作息和飲食，4個月療程後現在已經改善9成，重回生意職場也洗刷了清白，他也準備進一步減重，穩定病情。

蕭玉屏說，這名台商肥胖身高165公分卻有90公斤，合併有三高代謝疾病，由於乾癬也是全身性發炎疾病，會造成心血管、腸胃、關節和眼睛發炎，尤其有三高和乾癬會互相誘發和惡化，提醒民眾要即早就醫、正確治療。