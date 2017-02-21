| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》胡金龍、蔣智賢建功 台灣4：2勝古巴
 首頁 > 生活

1日遊行程最多限開300公里 遊覽車公會反對

許多遊覽車持續載遊客到武陵農場一日遊賞櫻。（資料照，記者歐素美攝）

2017-02-21  20:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局說旅行業者旅遊產品行程規劃，若以遊覽車為交通工具，行駛平面道路每日以300公里為原則；含山區道路每日以200公里為原則。對此，中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，今日開會時就有反應，不應以公里數計算方案讓旅行社從業人員規劃旅遊行程；主張旅行社安排行程規劃，應該依照勞動工時規定，在8小時內規劃旅客行程，不可用10小時或11小時去規劃行程。否則遇交通尖離峰或塞車及不可抗拒因素時，易讓司機超過工時、疲勞駕駛進而提高事故發生風險。

含山區道路每日以200公里為原則

國內旅遊產品行程安排是以旅行社為源頭，依據天候、路況、景點等安排設計，應在規劃行程時，將塞車等因素納入考量。魯孝亞強調應回歸勞基法照顧勞工基本精神，也就是每天工作不超過8小時，也要教育租車人，駕駛有受到勞基法保障限制，絕對沒有想像空間。

遊覽車公會全聯會表示堅決反對以每日平面路段行駛300公里，山區路線200公里為規劃或規範一日遊安排規劃的共識。駕駛人休息時間認定，勞基法解釋為勞工不受雇主管控下，可自主安排時間為休息時間，遊覽車公會全聯會主張加強制定為駕駛人休息時間，不可受乘客或任何人打擾，才可認定為休息時間。

魯孝亞︰應依照勞動工時規定

另外，建議政府相關單位重視駕駛員休息品質，在各大風景區或國道休息站設司機休息室，讓長途開車的司機能有空間好好休息，而不是在車上休息。否則夏天車子像烤箱、天冷像冰櫃，完全無法讓司機達到充分休息目的。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 1日遊 行駛里程 賞櫻團 遊覽車 遊覽車公會 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：1日遊行程最多限開300公里 遊覽車公會反對


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.