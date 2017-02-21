Lamigo對韓國隊 快來嘉縣立棒球場免費看

嘉義縣立棒球場第一期整修工程完工。（記者林宜樟攝）

2017-02-21 11:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕韓國多支棒球隊正在嘉義縣縣治特區周邊的棒球場進行春訓，這幾天舉辦移訓賽事，今天下午1點由中華職棒Lamigo桃猿出戰韓國警察廳，嘉義縣府特別開放免費參觀賽事，歡迎球迷前來看比賽。

嘉義縣立棒球場第一期修復工程已完工，鄰近的稻江科技暨管理學院及大同技術學院也有棒球場，近年來成為韓國棒球隊伍國外春訓基地；嘉義縣府綜合規劃處長李明岳表示，今天下午與桃猿隊進行比賽的韓國警察廳，隊員是韓國職棒服警察役的選手，球技強，此隊還是世界棒球經典賽韓國國家代表隊的靶子隊，實力相當強，與桃猿隊的比賽精彩可期。

2月19日下午1點原本有韓國永東大學對上韓國警察廳比賽，但比賽臨時取消，許多民眾前往觀賽卻撲空，李明岳也說，因縣立棒球場進行草皮維護，臨時將比賽地點改在大同技術學院棒球場，請球迷包涵，除今天下午的比賽，2月27日下午1點還有Lamigo桃猿對上Nexen英雄，歡迎民眾看棒球。