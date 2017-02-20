響應「終止兒童受暴」 台插畫家赴印度關懷貧童

2017-02-20 20:53

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣世界展望會參與「終止兒童受暴（EVAC）」全球行動，除積極投入國內外兒童保護工作，日前更邀請知名插畫家馬克、Cherng（馬來貘）與Duncan，於今天起至26日前往印度加爾各答與蘭契地區，關懷飽受童婚、童工與人口販運威脅的貧童，了解如何透過各種預防型/保護型方案，協助孩子們遠離受暴危機。

世展會表示，今天中午，馬克、Cherng、Duncan帶著裝有送給印度兒童禮物的行李自台灣出發，馬克帶了蠟筆，「上次去馬拉威時，當地孩子們畫了小馬克；這次去印度，希望孩子們可以畫我本人！」Cherng預備了馬來貘的筆記本、橡皮擦等文具，「這些文具對上學的孩子們都是必需品，盼望能為印度兒童帶來祝福。」Duncan則準備送孩子們自己做的紅包袋，「我想和當地小朋友們分享台灣文化，進行一場文化交流！」三人預計透過社群媒體和粉絲們分享印度當地情景，民眾可在3位插畫家及台灣世界展望會的facebook粉絲頁，感受到插畫家的溫暖。

其中2度與台灣世界展望會合作的馬克表示，去年擔任飢餓三十關懷大使並走訪非洲馬拉威，讓他變得更懂得惜福，再也不會浪費食物，「有時我們過得太舒服，反而忘記那些最單純的快樂。」

這次關懷的兒童受暴議題，也令馬克感觸良多，馬克說，「在我青少年成長階段，曾親身經歷過校園暴力事件，成為心中的陰影，因此我特別希望，暴力不要發生在任何孩子身上」、「事在人為，希望我們有能力改變孩子的處境。」

Cherng也表示，兒童無法反抗或防禦，因此為兒童發聲、關注兒童保護議題，顯得更加重要；Duncan認為，只要讓孩子感到恐懼，那就是暴力，「我們這次扮演的角色，就像擴大器，讓兒童受暴的處境與心聲，能被更多在台灣的朋友聽見。

世展會邀請民眾和馬克、Cherng（馬來貘）與Duncan一同響應EVAC全球行動，透過資助、捐款幫助國內外兒童遠離暴力的威脅，並在3人返國後，一同分享他們於印度旅程中最難忘、深刻的故事與心情。

資助兒童與捐款，請至台灣世界展望會官網www.worldvision.org.tw

，捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「終止兒童受暴」。愛心專線：02-2175-1995。