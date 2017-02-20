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插上翅膀 桃花心木老樹頭尼伯特災後重生

台東高商校長劉玲慧向學生說明桃花心木重生的意義（記者黃明堂）（記者黃明堂攝）

2017-02-20  11:38

［記者黃明堂／台東報導］台東高商桃花心木成林，樹齡有55年，去年被尼伯特颱風重創，其中1株救治無效，校方保留樹頭，請藝術家插上1對翅膀，化為木雕藝術重生。

進入東商校門，兩旁的桃花心木高大粗壯，校園其它角落，也處處可見，校長劉玲慧說，原本全校共49棵，大約有55年樹齡，且比現在的3層樓樹高更高，但去年尼伯特威，大量折損倒伏。

經專家施救及校方後續維護，多數桃花心木已重現生機，但有2棵救不回來，為保留東商所有師生同仁們共同的記憶，她請藝術家蘇巨希飛以其中1株樹頭創作，擺在校前廣場，緊鄰桃花心木林，換個樣貌繼續留著。

劉玲慧說，桃花心木有個特色，種子在落地前，有像翅膀般的薄膜，隨風飛舞，因此藝術家為枯樹頭插上翅膀，象徵永遠展現這股延續生命的活力。

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  • 台東高商的桃花心木樹林。（記者黃明堂攝）

    台東高商的桃花心木樹林。（記者黃明堂攝）

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