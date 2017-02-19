台灣燈會閉幕 千萬參觀人次締造雲林新紀錄

佔地40公頃、6大主題燈區、超過3000座花燈的雲林台灣燈會，歷年來規模最大。（記者廖淑玲攝）

2017-02-19 23:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會虎尾主燈區今晚閉幕，上千萬參觀人潮締造雲林新紀錄，整天精彩節目不斷電登場，晚間10點33分雲林縣長李進勇將象徵主辦燈會的大燈籠交給嘉義縣長張花冠，相約明年台灣燈會嘉義見。

佔地40公頃、6大主題燈區、超過3000座花燈的雲林台灣燈會，精彩又有看頭，吸引上千萬人次參觀，今天是最後一天，根據主辦單位統計單日擠進逾200萬人，上午燈區就湧現人潮、車潮，主辦單位除提醒遊客儘量搭乘接駁車進園，動員千名警力加強聯外道路交通指揮及疏導，讓所有遊客在活動結束後都能平安返家。

晚間9點起新住民燈區有新住民印尼主題之夜，雲創禮品區舞台有汽車大獎APP抽獎，10點閉幕典禮，由雲林縣立蔦松國中帶頭，日本扯鈴協會、台灣戲曲學院精彩表演，百米藝閣燈區無雙樂團演出，毫無冷場。

李進勇感謝所有人員及志工的投入，讓歷經申請過程波折，最短籌備期間，動員最多志工，預算嚴格管控，才能將最完美的燈會呈現在遊客眼前，也讓台灣燈會成為「臺灣觀光年曆」中最精采最吸睛的節慶活動及觀光發展典範，晚間10點33分並將主辦台灣燈會的棒子交給張花冠，為台灣燈會畫下完美句點。

主辦單位指出，台灣燈會圓滿結束，北港燈區將轉交北港公所延展至4月23日即農曆「媽祖生」，虎尾主燈區已有逾7成花燈完成典藏計畫，至於主燈鳳凰來儀由雲林縣府收回整理，尋找最適合場地、時間再推出，讓台灣燈會的精彩與感動持續在全縣發光發熱。

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今天最後一天，台灣燈區虎尾主燈區處處是人潮。（記者廖淑玲攝）

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雲林縣長李進勇將象徵主辦燈會的大燈籠交給嘉義縣長張花冠，相約明年台灣燈會嘉義見。（記者廖淑玲攝）