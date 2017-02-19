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PTT風雲人物 「教主」obov奪冠！

obov以696.8的加權票數，險勝了四叉貓的687.65，成為「第五屆批踢踢風雲人物」的冠軍！（圖擷取自PTT）

2017-02-19  21:33

〔即時新聞／綜合報導〕擁有眾多使用者的PTT（批踢踢）在日前舉辦「第五屆批踢踢風雲人物」票選活動，結果今天出爐，由「教主」obov奪冠，第二名則是網路名人「四叉貓」（PTT ID：XXXXGAY），第三名為「批踢踢實業坊創辦人」杜奕瑾（PTT ID：Ptt）。

本屆票選試辦的推文投票占35%，一般的大V投票則是占65%，兩者加權後即為最終票數，結果顯示，obov以696.8的加權票數，險勝了四叉貓的687.65，成為本屆的冠軍！

四叉貓稍早則在臉書上謝票，表示「整整比上次前進二名」、「又要開感謝祭惹」、「我愛你們」。

「第五屆批踢踢風雲人物」1到10名依序分別是：1、obov
2、XXXXGAY
3、Ptt
4、louisman
5、mayaman
6、sumade
7、MicroGG
8、HornyDragon
9、yoyodiy
10、qn。

「風雲人物」票選全名單連結

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  • 四叉貓在臉書上謝票。（圖擷取自臉書）

    四叉貓在臉書上謝票。（圖擷取自臉書）

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