和古蹟比美！80名選美佳麗參訪霧峰林家
2017-02-19 19:16
參與「國際璀璨皇后」全球大賽的各國佳麗，今天前往有古蹟花園學校美譽的明台高中參訪，董事長林芳媖（右5）、副校長林承峯（左1）熱情接待。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕由中華國際選美發展交流協會舉辦的「國際璀璨皇后」全球大賽，今天有80位來自全球的佳麗，參訪古蹟花園學校明台高中，以及霧峰林家宅園，佳麗對於五桂樓、景薰樓等古蹟留下深刻印象，明台高中並安排餐飲科和觀光科師生進行接待、導覽，做了最佳的國際文化交流。
中華國際選美發展交流協會理事長林莉莉，今天帶領參與「國際璀璨皇后」全球大賽的全球80位佳麗，抵達有古蹟花園學校美譽的明台高中，董事長林芳媖、校長林垂益、副校長林承峯、林承俊率領觀光事業科、餐飲管理科師生竭誠接待。
來自各國的佳麗，在導覽人員帶領下，一一參觀萊園十景，還有五桂樓、林獻堂文物館，導覽人員詳細解說文物館內所保存的文件、服飾等珍貴文物的歷史典故，各國佳麗除仔細聆聽，還拿起手機拍照，接著並參觀霧峰林家宅園的景薰樓等景點，讓各國佳麗對於傳統建築之美留下深刻印象，下午還安排在校園內取景拍照，佳麗在古蹟美景襯托下更顯現出不同的氣質。
明台高中董事長林芳媖，為了讓佳麗對台灣文化留下更深刻的印象，特別請各國佳麗品嚐台灣道地的烏龍茶，以及土鳳梨酥、陳皮梅等特產，還贈送每人一本霧峰林家花園歷史文化的簡介，進行一場最佳的文化交流。
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