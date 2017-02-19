| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中保齡球館驚傳火災 店內陷入火海
 首頁 > 生活

全國第一家有潛水設備的潛水旅館 台中市開幕

台灣第一家潛水旅館設在台中市，業者安排美人魚表演。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-19  14:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲第一家室內潛水的」潛立方」旅館今日開幕，該旅館的潛水中心分5個深度平台，分別是1.3米、3米、7米、11米、21米，可讓愛潛水者享受不同深度潛水的樂趣，不會游泳也可潛水，會有教練指導。

市長林佳龍、市府消防局長蕭煥章、觀光旅遊局長陳盛山、立法委員張廖萬堅、市議員賴順仁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，上午均到場參加開幕與揭牌儀式。

由於該旅館是全國唯一設有室內潛水的設備，因此業者主動提供場地給中市消防局作為潛水救援訓練的基地，今天林佳龍也與業者共同舉行基地的揭牌儀式，並同時在潛水中心進行潛水救援訓練成果演練。

林佳龍表示感謝，潛立方旅館的可讓旅客潛水的特色，將可為台中市帶來更多的旅遊商機，也感謝業者提供場地作為潛水救援訓練的基地，提昇水域救援的能量。

消防局長蕭煥章指出，水域救援是救災裡面較為困難的部分，消防署訓練中心的潛水池僅6米深，潛立方潛水旅館則擁有21米深的潛水池，提供台中市更完善的深水救援訓練場地。

潛立方旅館執行長王景平表示，潛立方為世界第3大室內潛水場地，有5個不同深度的平台，也打造全球唯一的室內沈船造景與珊瑚石的洞穴。

王景平表示，潛立方從2012年開始規劃興建，斥資2億元，有30間房間，分為2、4、6人房，房間採船艙式，有上下鋪式，價格從1800至6000元，相當平價。業者今天還安排美人魚在潛水中心表演，讓民眾讚嘆不已。

相關影音

廣告
  • 潛立方旅館提供場地讓消防局進行訓練，市長林佳龍表感謝。（記者蘇金鳳攝）

    潛立方旅館提供場地讓消防局進行訓練，市長林佳龍表感謝。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 旅館 游泳 潛水 潛水旅館
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：全國第一家有潛水設備的潛水旅館 台中市開幕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.