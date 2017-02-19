全國第一家有潛水設備的潛水旅館 台中市開幕

台灣第一家潛水旅館設在台中市，業者安排美人魚表演。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-19 14:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲第一家室內潛水的」潛立方」旅館今日開幕，該旅館的潛水中心分5個深度平台，分別是1.3米、3米、7米、11米、21米，可讓愛潛水者享受不同深度潛水的樂趣，不會游泳也可潛水，會有教練指導。

市長林佳龍、市府消防局長蕭煥章、觀光旅遊局長陳盛山、立法委員張廖萬堅、市議員賴順仁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，上午均到場參加開幕與揭牌儀式。

由於該旅館是全國唯一設有室內潛水的設備，因此業者主動提供場地給中市消防局作為潛水救援訓練的基地，今天林佳龍也與業者共同舉行基地的揭牌儀式，並同時在潛水中心進行潛水救援訓練成果演練。

林佳龍表示感謝，潛立方旅館的可讓旅客潛水的特色，將可為台中市帶來更多的旅遊商機，也感謝業者提供場地作為潛水救援訓練的基地，提昇水域救援的能量。

消防局長蕭煥章指出，水域救援是救災裡面較為困難的部分，消防署訓練中心的潛水池僅6米深，潛立方潛水旅館則擁有21米深的潛水池，提供台中市更完善的深水救援訓練場地。

潛立方旅館執行長王景平表示，潛立方為世界第3大室內潛水場地，有5個不同深度的平台，也打造全球唯一的室內沈船造景與珊瑚石的洞穴。

王景平表示，潛立方從2012年開始規劃興建，斥資2億元，有30間房間，分為2、4、6人房，房間採船艙式，有上下鋪式，價格從1800至6000元，相當平價。業者今天還安排美人魚在潛水中心表演，讓民眾讚嘆不已。

相關影音