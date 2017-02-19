全國第一家有潛水設備的潛水旅館 台中市開幕
2017-02-19 14:58
台灣第一家潛水旅館設在台中市，業者安排美人魚表演。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲第一家室內潛水的」潛立方」旅館今日開幕，該旅館的潛水中心分5個深度平台，分別是1.3米、3米、7米、11米、21米，可讓愛潛水者享受不同深度潛水的樂趣，不會游泳也可潛水，會有教練指導。
市長林佳龍、市府消防局長蕭煥章、觀光旅遊局長陳盛山、立法委員張廖萬堅、市議員賴順仁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，上午均到場參加開幕與揭牌儀式。
由於該旅館是全國唯一設有室內潛水的設備，因此業者主動提供場地給中市消防局作為潛水救援訓練的基地，今天林佳龍也與業者共同舉行基地的揭牌儀式，並同時在潛水中心進行潛水救援訓練成果演練。
林佳龍表示感謝，潛立方旅館的可讓旅客潛水的特色，將可為台中市帶來更多的旅遊商機，也感謝業者提供場地作為潛水救援訓練的基地，提昇水域救援的能量。
消防局長蕭煥章指出，水域救援是救災裡面較為困難的部分，消防署訓練中心的潛水池僅6米深，潛立方潛水旅館則擁有21米深的潛水池，提供台中市更完善的深水救援訓練場地。
潛立方旅館執行長王景平表示，潛立方為世界第3大室內潛水場地，有5個不同深度的平台，也打造全球唯一的室內沈船造景與珊瑚石的洞穴。
王景平表示，潛立方從2012年開始規劃興建，斥資2億元，有30間房間，分為2、4、6人房，房間採船艙式，有上下鋪式，價格從1800至6000元，相當平價。業者今天還安排美人魚在潛水中心表演，讓民眾讚嘆不已。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- MLB》狂！連7年開幕戰先發都他 克蕭平隊史紀錄
- 防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
- 愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性
- 力拚重返大聯盟╱郭泓志走「天堂」路 李振昌「墳場」突圍
- 台灣燈會超美 泰印媒體驚艷淚崩
- 謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋
- 金正男遇害 陰謀論滿天飛
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 能撈就撈說 吳敦義：俏皮話
- 大福彩頭獎摃龜
- 竹聯大哥出國避禍 機場被攔截
- 詹啟賢回彰化 前立委當面表態挺吳敦義
- 去年「灌」軍沒來 戈登勝券在握
- Yumi被指撞臉潘迎紫 PO累照討拍
- 超萌蜥蜴向人揮手 4000萬網友都向牠打招呼
- 澳洲女子公開賽》南韓張哈娜逆轉奪冠 錢珮芸並列16名
- 臉書充斥中國賣家 退貨找嘸人
- 刺殺金正男女殺手T恤吸睛 設計師想靠此大賺
- 遊覽車擦撞車禍 阿里山公路公興路段回堵
- 白天各忙各的 晚上1家4口兼差簽賭站
- NBA》明星賽積極補強 綠衫軍醞釀重磅交易
- 31歲亞曼達當訃聞小編 忘年交82歲影后
- 網球》鹿特丹公開賽 松加、高芬爭冠
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 金正男遭刺殺 大馬媒：47歲北韓嫌犯疑為毒物專家
- 唯一未經郭總驗貨 江少慶報到
- 玩遊戲吃豆腐？張立東抓花花胸部太激烈
- 談「能撈就撈」 陳芳明：可見KMT有多自私
- 辜嚴倬雲「左手捐右手」 這張圖讓你秒懂！
- 蕭詒徽／空腹
- 司法院公布7司改方案 判2年以上啟動防逃機制
- 自由廣場》青島啤酒這筆帳
- 奪廟產 殺住持未遂 惡檢顏漢文入監
- 小嫻赴美尋求代理孕母 立院擬邀專家研議草案
- 川普大選金主 殷仔老闆將駐法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Foreign minister says China ready to work with US
- 「戰爭不能阻止我們」敘利亞7歲女童探視斷腿男孩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全國第一家有潛水設備的潛水旅館 台中市開幕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分