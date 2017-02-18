嘉義布袋海巡抓拖網捕魚 7個月逮29艘

海巡署布袋海巡隊查獲漁船違規拖網作業。（記者林宜樟翻攝）

2017-02-18 16:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕海巡署去年7月開始執行「護永專案」，嘉義布袋海巡隊強力取締，昨天在濁水溪外海又查獲2艘漁船違規拖網捕魚，總計7個多月已查獲29艘；海巡人員指出，查獲漁船內的大多都是小魚或魚苗，希望漁民能遵守規定，維護海洋資源。

布袋海巡隊昨天早上9點接獲通報，濁水溪外海2浬處疑似有漁船違規拖網作業，立即派遣2005艇前往查緝，查獲「浩一X號、浩一Y號」兩艘漁船在近岸3浬內違規拖網作業，並依違反漁業法函送主管機關，可裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

海巡人員發現，漁獲大多是小魚及雜魚，是海洋生態食物鏈中的最底層及來不及長大的小魚苗，漁民只顧眼前生計違規捕魚，恐使漁場漁源被破壞殆盡，讓海巡人員相當痛心，也呼籲民眾若有發現違規捕魚情形，可立即打，海巡「118」專線通報。

海巡署布袋海巡隊查獲漁船違規拖網作業，撈上的許多都是小魚。（記者林宜樟翻攝）