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收回中廣兩頻段 NCC：無營運危機之虞

2017-02-17  21:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕NCC將收回中廣音樂網、寶島網兩頻段處分持續延燒，雙方互不相讓甚至告上法庭，國家通訊傳播委員會（NCC）今更指出，國內目前無線廣播頻率資源使用有所失衡，就算收回兩網並無造成中廣營運危機之虞。

NCC指出，中廣目前擁有音樂網、寶島網、流行網等3個全區調頻（FM）網及新聞網、鄉親網等2個全區調幅（AM）網，已占全國所有公民營跨區性無線廣播電台使用之總頻率數高達34.59%，占全國所有民營跨區性無線廣播電台使用之總頻率數更高達68.75%，收回中廣公司2網頻率後，該公司擁有之頻率數量，仍居全國之冠。

且2004年行政院核定終止「遏制匪播」政策後，除中廣外，其他原執行「遏制匪播」任務之警廣、台北廣播電台、高雄廣播電台及復興廣播電台等公營電台皆持續擔負其他公益性、公共性之任務，而ICRT在「遏制匪播」政策下，也以其原有頻率配合移頻。

因此NCC對於高等行政法院之裁定無視中廣持續擁有頻率數量居全國之冠情形下，在政策終止之後仍以屬於公眾之稀有資源營利，且任意認定中廣有營運之虞的裁定，表達遺憾。

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  • NCC認為收回中廣兩頻段後，對其營運不致產生危機。（翻攝中廣網站）

    NCC認為收回中廣兩頻段後，對其營運不致產生危機。（翻攝中廣網站）

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