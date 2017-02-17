澳洲氣象圖長這樣...網友笑翻了

氣象圖中的暴風雨看起來很像男性生殖器。（圖擷自Mirror）

2017-02-17 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕有時氣象主播會使用氣象圖來播報新聞，讓觀眾更了解氣候，不過澳洲一張氣象雲圖卻引來網友討論，因為圖中的暴風雨圖形看起來很像男性生殖器。

綜合外媒報導，一張澳洲日前的氣象圖最近在網路瘋傳，這張圖中顯示的是昆士蘭氣候（Queensland）。當時貢迪溫迪區（Goondiwindi）和圖翁巴（Toowoomba）受到暴風雨壟罩，因此氣象圖中使用淡黃色來呈現，然而暴風雨圖形的上端看起來卻很像男生的生殖器，下端則看起來很像兩顆蛋蛋。

這樣的氣象圖讓許多網友笑翻，更有網友幽默留言，這是不是代表會有異常氣象狀況發生？