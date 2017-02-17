內科夾層違建有多少？柯文哲妙答：Many、Many
2017-02-17 13:23
內科餐廳不乏夾層違建。（資料照，記者郭安家攝）
〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市內湖地區夾層違建林立，傳出北市府計畫讓夾層屋就地合法，屋主只要補辦建照及使用執照就能過關。對此，台北市長柯文哲今早出席太陽能電廠啟用典禮時，在場媒體問及內科夾層違建有多少？柯文哲不假思索直接回答，「太多、太多了，Many、Many」，頓時引起媒體記者大笑。
柯文哲直言，（夾層違建）就是過去放任不管，造成今天的局面，當年還留著一個公文簽署「10年後處理」，根本是不負責任的態度，因此他現在要求建管處輔導合法，不合法都要處理。
柯文哲強調，並非就地合法，但也不能放任不管，所以變成例如該買容積率就要買、該拆掉就拆掉，反正輔導到合法為止，輔導沒合法還是要拆。
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