| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

內科夾層違建有多少？柯文哲妙答：Many、Many

內科餐廳不乏夾層違建。（資料照，記者郭安家攝）

2017-02-17  13:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市內湖地區夾層違建林立，傳出北市府計畫讓夾層屋就地合法，屋主只要補辦建照及使用執照就能過關。對此，台北市長柯文哲今早出席太陽能電廠啟用典禮時，在場媒體問及內科夾層違建有多少？柯文哲不假思索直接回答，「太多、太多了，Many、Many」，頓時引起媒體記者大笑。

柯文哲直言，（夾層違建）就是過去放任不管，造成今天的局面，當年還留著一個公文簽署「10年後處理」，根本是不負責任的態度，因此他現在要求建管處輔導合法，不合法都要處理。

柯文哲強調，並非就地合法，但也不能放任不管，所以變成例如該買容積率就要買、該拆掉就拆掉，反正輔導到合法為止，輔導沒合法還是要拆。

相關影音 從47秒開始

廣告
  • 台北市長柯文哲（右）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，會中聽取環保局長劉銘龍（左）解說。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲（右）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，會中聽取環保局長劉銘龍（左）解說。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內湖 內湖科學園區 內科 夾層 柯文哲 違建
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：內科夾層違建有多少？柯文哲妙答：Many、Many


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.