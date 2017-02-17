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跑道少2公尺 5000萬元重修屏縣田徑場

屏東縣立田徑場跑道少2公尺。（記者羅欣貞攝）

2017-02-17  13:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立體育場的田徑場，跑道少了2公尺，屏縣因此在85年承辦區運之後，無法申請承辦大型賽事，縣府向教育部體育署爭取5000萬元補助，今天動土整修，預計年底前縣民可有符合國際標準的田徑場使用。

田徑場興建於民國84年，跑道長度僅有398公尺，比國際標準競賽跑道400公尺少了2公尺，過去雖想改善，但一再流標，近年縣府爭取體育署支持，補助約5000萬元經費整修，去年底完成招標程序，今天（17日）上午舉辦動土典禮，由屏東縣長潘孟安主持。

潘孟安表示，上次田徑場跑道整修是10年前的事，長久風吹日曬，跑道材質劣化，影響運動者的安全，加上跑道未通過中華民國田徑協會的認證，從85年區運以來，屏縣都無申請承辦大型賽事，為讓縣民有優質的運動環境，縣府盡全力爭取中央補助，除了跑道之外，還繼續爭取明年第二期工程，綠美化及改善週邊環境。

縣府教育處指出，此次將以IAAF「國際田徑總會」發佈的最新跑道尺寸及面層標準，做為整修工程的依據，並取得中華民國田徑協會認證，以利未來爭取舉辦國內大型賽事，工程工期預定240天，最遲在今年10月底前完工。

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  • 屏東縣立田徑場今天舉行整修工程動土典禮。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立田徑場今天舉行整修工程動土典禮。（記者羅欣貞攝）

  • 屏東縣立田徑場今天舉行整修工程動土典禮。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立田徑場今天舉行整修工程動土典禮。（記者羅欣貞攝）

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