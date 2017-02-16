| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴基斯坦清真寺遭IS炸彈客攻擊 至少45人死 巴格達又傳汽車炸彈攻擊 至少48死
 首頁 > 生活

眼乾扎腳？ 金門學測榜首要唸中醫

金門高中校長廖俊仁（左1）率學測成績優異的何冠達（左2起）、吳苡謙、李珺與班導黃主真，在校門口跳起象徵開心的一躍。（記者吳正庭攝）

2017-02-16  23:20

〔記者吳正庭／金門報導〕大學學測成績今天公布，國立金門高中最高分何冠達72級分，因親眼見證中醫的神奇，他決定將來要唸中醫；金中校長廖俊仁表示，今年成績普遍較去年降低，會再加強學生輔導，尤其英文、數學兩科。

何冠達是3年前金門會試的榜首，學測再拿第一，其中英文、社會、自然3科還拿到滿分，對於大學之路，他選擇較冷門的中醫。

何冠達說，本來中醫不是選項，高二那年，母親飽受「乾眼症」之苦，經人介紹前往中醫針灸，發現中醫師在母親腳上扎針，不適症狀得到緩解，立刻對中醫感到很神奇，加上向來對「科學不見得能解釋的東西」很感興趣，下定決心朝中醫發展。

中醫師洪金烈指出，乾眼症指的是淚液無法適當保持眼球表面濕潤，造成如眼睛乾澀、眼癢等一系列症狀；中醫理論認為，若因壓力因素而造成乾眼症的症狀，可考慮取「肝經」的穴位治療，其首選穴位就是在足大趾、食趾間的「太衝穴」。

被問及如何考到高分？何冠達說，老師教完「馬上複習」、「越早複習越好」，以免考試前「塞車」，平均一天唸書的時間是一個半小時。

第3名的李珺也從父親的職業得到「啟發」，眼見擔任高階警官的父親很忙碌，李珺下定決心不走警途，與第2名的吳苡謙一樣，將來希望參加教師保送再做打算。

校長廖俊仁指出，金中畢業生有325人，前3名是何冠達72級分、吳苡謙67級分、李珺66級分，全校60至69級分有12人，少於去年20人，70級分以上從去年2人降為1人，從頂標等「五標」相關數據，反映出考題較去年難的事實。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中醫 學測 榜首 金門
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：眼乾扎腳？ 金門學測榜首要唸中醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.