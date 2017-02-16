眼乾扎腳？ 金門學測榜首要唸中醫

金門高中校長廖俊仁（左1）率學測成績優異的何冠達（左2起）、吳苡謙、李珺與班導黃主真，在校門口跳起象徵開心的一躍。（記者吳正庭攝）

2017-02-16 23:20

〔記者吳正庭／金門報導〕大學學測成績今天公布，國立金門高中最高分何冠達72級分，因親眼見證中醫的神奇，他決定將來要唸中醫；金中校長廖俊仁表示，今年成績普遍較去年降低，會再加強學生輔導，尤其英文、數學兩科。

何冠達是3年前金門會試的榜首，學測再拿第一，其中英文、社會、自然3科還拿到滿分，對於大學之路，他選擇較冷門的中醫。

何冠達說，本來中醫不是選項，高二那年，母親飽受「乾眼症」之苦，經人介紹前往中醫針灸，發現中醫師在母親腳上扎針，不適症狀得到緩解，立刻對中醫感到很神奇，加上向來對「科學不見得能解釋的東西」很感興趣，下定決心朝中醫發展。

中醫師洪金烈指出，乾眼症指的是淚液無法適當保持眼球表面濕潤，造成如眼睛乾澀、眼癢等一系列症狀；中醫理論認為，若因壓力因素而造成乾眼症的症狀，可考慮取「肝經」的穴位治療，其首選穴位就是在足大趾、食趾間的「太衝穴」。

被問及如何考到高分？何冠達說，老師教完「馬上複習」、「越早複習越好」，以免考試前「塞車」，平均一天唸書的時間是一個半小時。

第3名的李珺也從父親的職業得到「啟發」，眼見擔任高階警官的父親很忙碌，李珺下定決心不走警途，與第2名的吳苡謙一樣，將來希望參加教師保送再做打算。

校長廖俊仁指出，金中畢業生有325人，前3名是何冠達72級分、吳苡謙67級分、李珺66級分，全校60至69級分有12人，少於去年20人，70級分以上從去年2人降為1人，從頂標等「五標」相關數據，反映出考題較去年難的事實。