健康醫療》擺脫糖尿病糾纏 可以不必用藥的原因是...
2017-02-16 20:21
要控制糖尿病，就必須從飲食控管做起。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕「糖尿病一旦吃藥或是打胰島素，就不能停？」彰濱秀傳醫院新陳代謝科主治醫師蕭立偉表示，只要患者願意配合醫療團隊的治療計畫，血糖維持正常，就有可能可以不需要糖尿病的相關用藥！
蕭立偉表示，有位42歲男子，身高中等卻體重破百，以為只有血壓過高，卻突然在家中昏倒，原來是血糖飆破1000，有急性腎衰竭多項併發症，除了輸入點滴以外，也輸入胰島素，終於恢復意識，經過3個月門診治療，已經不需要胰島素或是口服藥，但仍需追蹤，控制飲食。
蕭立偉指出，糖尿病都不是「突然發生」，以這位患者為例，他原本以為多喝多尿都是夏天的天氣熱，自然要多喝飲料來解渴，原本還很開心短短1個月體重減輕10公斤，後來才知道這已經是糖尿病的相關症狀，至少已有半年以上。
蕭立偉表示，許多人都以為糖尿病如果要施打胰島素，就是最後的手段，可能接下來就是要洗腎，其實這是錯誤的觀念。
蕭立偉指出，許多症狀必須使用胰島素才能立即停止高血糖對於身體的傷害，以前在沒有健保時代，胰島素確實比口服藥昂貴，所以才會選擇口服藥來代替胰島素，現在全民健保，應該相信醫師的診斷，需要施打胰島素就施打，這不代表就要長期施打不能停，只要血糖控制得宜，就可以不必再打或是服用口服藥。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 駁二好漢玩字 新舊世代尬造字
- 學測成績公布 新住民學生想當資訊人
- 學測大黑馬！校排倒數籃球校隊員 考出72級分
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- MLB》42歲老蝴蝶練投 小白球很會飄（影音）
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 智慧機械示範場域進駐 智慧機械之都奠基
- 維修人員32Ｋ起薪 有證照更高
- 二二八連假週六補班 資方免付加班費
- CETA過關 歐洲議會：代表開放而非保護
- 淡水鎮長官舍重建 訴訟停擺中
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 吉拉迪急拋彩蛋 田中連3年掛帥
- 大剌剌坐上白宮大位 伊凡卡挨轟
- 司機姊姊爆料 蝶戀花用將報廢拼裝車
- 孟菲斯男網賽》盧彥勳雙打賽浪費10個破發 首輪止步
- 三大法人買超23億 外資買超33億
- 飼老鼠咬布袋！女職員作假帳4年A走270多萬
- NBA》前後任雷帝明星賽將聯手？主帥柯爾回應曖昧
- 太妍V領小露酥胸！ 魅惑紅唇超誘人
- 前雲林副縣長張皇珍 18日接任新職
- 歷史縮影 澎湖司法檔案展
- 汪笨湖出身望族 《台灣心聲》掀起台語政論節目風潮
- 朴槿惠彈劾案 憲法法院3月初可望宣判
- 暴怒踹傷女老師 國光司機判賠5萬
- 鄧超大媽照曝光 嗆孫儷「讓你看看什麼叫母愛」
- 較疏遠二女兒？汪峰：要讓她知道有爸爸
- NBA》魏少本季第27次大三元 雷霆輕取尼克
- 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
- 自由廣場》當香港與台灣對望...
- 藝品直播網購糾紛？ 彰化和美傳砸車砸攤
- 苗市回收場黑煙蓋天 民眾憂空污
- （影音）孫盛希自爆想當小三被拒 八三夭站台變「豬哥」
- 軍用直升機迷航 竟停在高速公路問路！
- 汪笨湖辭世 總統府：難過不捨
- 漆彈炸左營舊城 文化局揪禍首
- NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 《嬌妻》新垣結衣封后 日劇奧斯卡掃7獎
- 金正男遇害 北韓照常舉行慶祝金正日冥誕
- 蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：健康醫療》擺脫糖尿病糾纏 可以不必用藥的原因是...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分