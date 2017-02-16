健康醫療》擺脫糖尿病糾纏 可以不必用藥的原因是...

要控制糖尿病，就必須從飲食控管做起。（記者劉曉欣攝）

2017-02-16 20:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「糖尿病一旦吃藥或是打胰島素，就不能停？」彰濱秀傳醫院新陳代謝科主治醫師蕭立偉表示，只要患者願意配合醫療團隊的治療計畫，血糖維持正常，就有可能可以不需要糖尿病的相關用藥！

蕭立偉表示，有位42歲男子，身高中等卻體重破百，以為只有血壓過高，卻突然在家中昏倒，原來是血糖飆破1000，有急性腎衰竭多項併發症，除了輸入點滴以外，也輸入胰島素，終於恢復意識，經過3個月門診治療，已經不需要胰島素或是口服藥，但仍需追蹤，控制飲食。

蕭立偉指出，糖尿病都不是「突然發生」，以這位患者為例，他原本以為多喝多尿都是夏天的天氣熱，自然要多喝飲料來解渴，原本還很開心短短1個月體重減輕10公斤，後來才知道這已經是糖尿病的相關症狀，至少已有半年以上。

蕭立偉表示，許多人都以為糖尿病如果要施打胰島素，就是最後的手段，可能接下來就是要洗腎，其實這是錯誤的觀念。

蕭立偉指出，許多症狀必須使用胰島素才能立即停止高血糖對於身體的傷害，以前在沒有健保時代，胰島素確實比口服藥昂貴，所以才會選擇口服藥來代替胰島素，現在全民健保，應該相信醫師的診斷，需要施打胰島素就施打，這不代表就要長期施打不能停，只要血糖控制得宜，就可以不必再打或是服用口服藥。

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