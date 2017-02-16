防天災造成核電廠事故 核三廠將建「海嘯牆」

台電今天在核一廠二階環評範疇界定會議中指出，目前核三廠確定會建置海嘯牆。（資料照，記者蔡宗憲）

2017-02-16 18:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣與日本同處地震帶，日本311地震帶來海嘯造成核電廠事故，也使人憂心極端氣候帶來的災害可能影響台灣3座核電廠的安全，台電今天在核一廠二階環評範疇界定會議中指出，目前核三廠確定會建置海嘯牆，不過核一廠及核二廠的部分還在與原能會討論中。

核一廠兩部機組將陸續於2018、2019年停止運轉，相關除役計畫環評於2015年開始進行，去年5月台電在環評大會中自願進入二階環評，今於環保署進行範疇界定會議，討論內容包括生態、社會、地形、廢棄物、輻射測量、遊憩等許多面向。

在輻射偵測方面，外界一直有台電是粉飾太平的疑慮，民間團體認為應由利害關係人參與監督，環評委員也建議，可以透過學術單位或研究單位來提供專業的意見，而台電則表示，會盡可能公開透明。

今天會議雖有不少環團及在地居民參與，但由於除役是刻不容緩的事，整體討論過程平順，台電處長蔡顯修在會後受訪表示，希望在幾次範疇界定會議中將相關的意見都納入考慮，使得除役計畫的環評報告能夠更符合重點，後續將送國營會審查修正，再進行實質二階環評審查。