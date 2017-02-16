學測大黑馬！校排倒數籃球校隊員 考出72級分

2017-02-16 19:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中籃球校隊球員謝長霖是學測大黑馬！曾經校排700多名（全校高三約900餘人），在升學關鍵之際，他拿出練球的紀律按表操課急起直追，學測一口氣拚到72級分，可望上台大，他直說「只要願意努力，永遠不嫌晚」。

愛打籃球的謝長霖考進台中一中後，先是進籃球校隊，加上一中鄰全國聞名的一中街近，「超好逛的」，讓他幾乎無心也無暇唸書，高一第一次段考，在全校900餘名學生中，考出校排700多名的成績。

當時的他對自己的爛成績不意外也不在乎，直到高二下，他跟班上成績好又愛籃球的同學突然志同道合，在同學的鼓勵下，他開始「重拾書本」。

不過，畢竟荒廢不少時日，重溫書籍的他說，起初唸得很辛苦，化學尤其是罩門，唸起來效率低，靠上課認真聽，下課認真問，想辦法突破，他的成績開始穩定進步到校排300名左右。

升上高三的暑假，他想著再不努力就來不及了，著手訂定讀書計畫，更拿出練球練出的紀律讀書，每天6點起床，打1個半小時的球後，開始讀書，每天讀到凌晨12點才休息。

高三起他的成績又進步到200名出頭，高三有3次學測模擬考，成績從53級分考到57級分，最後一次考了64級分，讓他開始有信心，學測前預估自己應能考到68級分左右。

考前兩週他採取勤練學測考古題策略，他說，可能是練到重點，正式學測登場時，他感覺寫得很順手，今天看到竟有72級分的成績，讓他驚喜地跑到操場吶喊歡呼。

謝長霖有機會上台大，他想讀材料或法律，會再思考後再決定。

對於自己成績「突飛猛進」的結果，謝長霖強調，他很感謝同學的扶持，更想分享，不要認為自己不好就放棄自己，「只要願意努力，永遠不嫌晚」。