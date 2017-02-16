防疫家禽禁宰運7天 南市業者：當放年假
2017-02-16 18:02
〔記者楊金城／台南報導〕為因應H5N6高病原性禽流感疫情，中央提高防疫措施，規劃從2月17日0時到24日0時，公告全國家禽禁運、禁宰7天，但室內養殖的白肉雞、洗選蛋不受影響，全國兩隻腳、可出售的畜禽因此「多活」7天，但雞販、雞農、運輸、屠宰業者可笑不出來。
此外，禽蛋除洗選蛋外，都須燻蒸消毒處理，並檢附獸醫開立證明才能運出。
有史以來最長禁宰禁運的訊息一出，相關雞農、雞販、運輸、屠宰業，因畜禽市場有如休宰、休市，可是憂心忡忡，不過，政府研議配套將補償飼料成本、運輸、屠宰、批發業者的損失，和提供低利貸款救助。
本身是台南市雞販，曾任中華民國養雞協會土雞營運行銷組長的黃全成說，去年休宰2天，這次接到訊息說是2月17日0時起禁止全國家禽移動、屠宰場休宰4天，沒想到最後變成禁宰禁運7天，讓業者感到相當意外。
黃全成苦笑說，這7天也只能當成「休年假」，沒生意做了，但配合防疫，相關的雞販理貨場、運銷業者、雞農、屠宰業者的損失，政府理應補償業者、雞農的損失。
台南市現有7家屠宰場，如果政府公告禁宰，駐場的獸醫可立即執行禁宰指令。而台南市六甲火雞場驗出H5N6後，防疫措施更高規格執行，明天開始由公所協助台南市動保處，進行南市養禽場全面清查。
家禽禁宰禁運，意謂除室內飼養的白肉雞外，消費者可吃到當天現宰的溫體雞肉將減少，改由冷凍雞肉供應市場所需。
雞農、鴨農則說，禁宰禁運7天，家禽白吃飼料7天，1週後又有新增加適齡的家禽待宰，供應量增加，可能影響價格。
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