竹市府參加台中國際旅展 主題館好吃又好玩

新竹市台丸摃丸。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-02-16 17:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「2017年台中春季國際旅遊大展」明（17）日舉行，為行銷新竹市在地美食與特色產業，市府邀集十大伴手禮與竹好呷、SBIR輔導業者與旅館公會等「組隊」參展，主打「新竹市主題館」。市長林智堅說，新竹市美食眾多，更有濃濃的人情味，期盼藉由這次參與，讓全國民眾認識新竹市「巷弄版的米其林」，讓越來越多人說「新竹市好吃又好玩」。

「新竹市是美食綠洲！」林智堅市長表示，到一座城市旅行，往往會做「兩件事」，除了參觀當地觀光景點，也一定不會錯過在地美食；新竹市美食眾多，還有濃濃人情味，只是往往隱身巷弄，外地朋友尋找不易，這次參加旅展，希望全國民眾認識新竹市美食和特色，他也邀請大家來到新竹市，一起騎上YouBike，探索「巷弄內」美食和景點。

城市行銷處表示，「2017台中春季國際旅遊展」，是中台灣旅遊盛事，也是年度中部地區最大旅展，匯聚國內外全路線產品，各縣市無不卯足全力參展。本次「新竹市主題館」以行銷新竹市特色產業及豐富多元的美食為主，活動期間「新竹市主題館」每天都有限量打卡送禮物及觀光產業推廣活動，熱情歡迎民眾到新竹市作客，品味新竹、嘗盡美食。