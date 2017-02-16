打造「知識遊樂園」 竹市投入逾28億美化校園

2017-02-16 16:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今天宣布推動「新校園運動」，將以充足經費、共同參與校園空間規劃、校園建築美學安全、以孩子為主體等原則，投入逾28億元，為孩子打造快樂幸福的「知識遊樂園」。

林智堅上午到龍山國小參加「新校園運動」啟動記者會，師生也對使用超過60年、即將拆除重建的群英樓獻上滿滿感謝，場面熱絡溫馨。

林智堅表示，新竹市是孩子的城市，每5名市民就有1人是14歲以下孩子，為了給孩子最好的學習環境，市府推動「新校園運動」，全面盤整新竹市國中小校舍，透過努力爭取經費、開放師生共同規畫校園空間、重視校園建築美學安全和以孩子為主體等，共投入逾28億整建校園。

經林智堅北上爭取，竹市106至108年度「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，獲教育部第1階段核定經費約6億9千萬元，加上市府自籌款預計投入7億7728萬元，整建成德高中、龍山國小、西門國小、三民國小、育賢國中、香山高中、建華國中及茄苳國小等8校、共14棟老舊校舍。

除了爭取充足經費，市府也積極舉辦工作坊，廣邀校長、師生共同參與校園規劃，實踐校園美學與安全。

林智堅說，去年市府邀請日本知名建築大師赤松佳珠子，舉行3天工作坊，和多位校長老師腦力激盪，勾勒出理想的校園環境。他說，透過共同規劃討論，合力打造出真正適合孩子的學習空間，「我們要讓孩子滿心歡喜的上學！」

林智堅上任以來，已投入超過9億元整建民富國小、光華國中、東門國小、培英國中、光武國中、關東國小、竹光國中和陽光華德福分校等校，另外也投入11億興建華德福實驗學校和關埔小學，打造以學生為主體的學習空間。