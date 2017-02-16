學測英數難 補教預估錄取門檻較去年低1~2級分

學測成績公布，補教業者劉駿豪預估大學個人申請的一類組熱門校系通過門檻。（記者吳柏軒攝）

2017-02-16 15:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕學測成績今天公布，補教業者劉駿豪認為，因數學、英文2科較難，預估在個人申請管道上，整體科系的通過門檻，應該會略降1到2級分，但因少子化現象，建議考生撥出2、3個意願勇敢嘗試夢幻科系，不要為了上而上，「因為要找到大學念真的不難！」

而劉駿豪說，考生取得成績後，可以依照總級分的累計人數統計，先把自己的分數換算成去年，再對照去年大學科系申請的通過門檻，找到自己的落點，如今年60級分的考生累計2萬多人，比對到去年的人數跟成績是落在61級分，今年50級分人數累計4萬6千多人，比對去年是52級分，因此推估今年成績比去年略降1到2級分，連帶影響各科系的錄取門檻。

如三類組，劉駿豪認為，學測再難也不影響高分群學生成績分布，但因滿級分人數變少，今年只剩下118人，將稍微影響各大醫學系的錄取門檻，估台灣大學醫學系今年74級分有機會，而72級分將是醫學系跟牙醫系的分界，若有志醫學系的考生，若71級分則鼓勵嘗試。

二類組方面，則要注意篩選倍率，劉駿豪強調，考生多半沒有注意科系招生名額與篩選倍率的關係，當篩選倍率高，門檻分數就可能下降，代表考生有更多機會，如成功大學電機系第一步就先用自然成績篩選10倍，招生名額又高達107人，等於可能有1千多人有機會，預估門檻大略較去年降1級分。

但一類組的申請方針上，劉駿豪發現，今年因為數學難，社會組學生恐怕不容易高分，但因身邊的競爭者可能成績也普遍不高，所以建議考生別慌，但若考生有單科成績不錯，則可以勇敢嘗試，因為比總級分的科系不多，反而注重單科篩選，門檻也較去年略降1到2級分。

劉駿豪說，頂大門檻上，今年台大預估至少66級分，清交成等校則落在63級分，中字輩大學則約58級分，而中段學生則充滿許多機會，因為少子化讓前段私校面臨招生保衛戰，認為考生若有50級分就有機會錄取好的私校科系，也建議考生若落點在中段，可以往前拚看看較高門檻的科系，但記得多看該系歷年分數變化。

而清大跟新竹教育大學合併後首度招生，劉駿豪也認為，分數變化會很大，因竹教大科系過去多落在50多級分，但清大過去最低門檻約64級分，改名後可拉高分數，但第一年招生勢必混亂，可能有考生用意想不到的成績進入清大也不一定。