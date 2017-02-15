全球最佳大學城市 蒙特婁奪冠 台北排亞洲第6名

英國高等教育分析機構公布2017全球最佳大學城市，台北排行第21名，為亞洲第6名。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-15 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國高等教育分析機構（Quacquarelli Symonds，QS）公布2017全球最佳大學城市，加拿大蒙特婁擠下4連霸的法國巴黎奪下冠軍，台北排行第21名，為亞洲第6名，新竹則位列第75名。

QS第5度進行該調查，依大學排名、學生組成、城市吸引度（包括宜居、安全、汙染、貪腐等）、求職受歡迎度及學生評價等6個項目進行評比，選出全球前100個最佳大學城市。

2017年第1名至第10名為蒙特婁、巴黎、倫敦、首爾、墨爾本、柏林、東京、波士頓、慕尼黑、溫哥華。香港位列第11名，新加坡14、京都大阪神戶17、台北21、上海25、北京30、新竹75。

蒙特婁今年終結巴黎4連霸，靠著多元文化、雙語等文化資本奪冠。雖對脫歐影響有諸多擔憂，但倫敦今年上升2位排名第3名、愛丁堡18、曼徹斯特23，QS指這是因英鎊貶值，使其成為國際學生在經濟上更易負擔的城市。

台灣方面，台北為亞洲第6名，且在今年新增的學生評價項目奪下第10名，QS指，這表明學生享受其城市經驗，且通常渴望在畢業後留在當地。當詢問在台北學到最好的東西為何，一受訪者表示，包容、多樣性及友善。

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