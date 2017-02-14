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全台72家遊覽車業仍未及格 交通部緊盯

2017-02-14  23:42

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號轉國道3號匝道昨（13）日晚間發生賞櫻團遊覽車翻覆事故，造成33人死亡；交通部今（14）日決定加強汰劣遊覽車公司，緊盯去年51家評鑑結果丙等、21家評鑑結果丁等的遊覽車業者。

《中央社》報導，交通部今日開會，已要求公路總局重新清查遊覽車公司評鑑結果，對列為丙、丁等的業者，就其應改善事項，分別給予二個月（丙等）及二週內（丁等）改善期限，如果業者未改善或改善未達成效，進一步停止部分營業，再不改善則廢止汽車運輸業營業執照。

公路總局統計，目前全台有931家遊覽車公司，去年公布的評鑑結果，有51家被評為丙等、21家為丁等。公路總局2008年首度實施「遊覽車行車安全與服務品質評鑑計畫」，每2年一次，評鑑結果公開在公路總局網站，讓消費者選擇優良遊覽車公司。最新優良遊覽車業者資訊，公布在監理服務網（www.mvdis.gov.tw優良遊覽車業者網頁。

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  • 國道5號轉國道3號匝道昨（13）日晚間發生車禍事故，造成重大傷亡；交通部今（14）日決定加強汰劣遊覽車公司，緊盯去年51家評鑑結果丙等、21家評鑑結果丁等的遊覽車業者。（記者黃耀徵攝）

    國道5號轉國道3號匝道昨（13）日晚間發生車禍事故，造成重大傷亡；交通部今（14）日決定加強汰劣遊覽車公司，緊盯去年51家評鑑結果丙等、21家評鑑結果丁等的遊覽車業者。（記者黃耀徵攝）

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