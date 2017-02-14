一對同齡「許雪芳」都愛張學友 回金門還巧搭同班機

2017-02-14 23:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門有兩位「許雪芳」，同名同姓同年生，又在今天「情人節」搭上同班飛機返金，還一度被航空公司認為是「重複劃位」；兩人在機上聊起，才知道彼此都是專程赴台聆聽同一場張學友演唱會，友人都說「真的太巧了」。

在金門國教輔導團擔任課程督學的「大雪芳」，今天搭下午4時許的飛機返金，比她小2個月的「小雪芳」，幾分鐘前已「捷足先登」，所以前往航空公司櫃台報到，還被質疑「妳不是已經劃位了」，經過比對身分證資料，確定真的有兩位來自金門的「許雪芳」，不只同名同姓，還同年出生。

大雪芳在櫃台被認為重複劃位，登機前又被卡關一次，心裡已經有數，上了飛機，果然在人數不多的乘客中，很快找到「另一位雪芳」，說出原委，兩人都笑翻了。

這一對「許雪芳」早在20年前社區活動就已「相認」，一位在教育界耕耘，一位經營地區有線電視台，都已婚，曾經同時相中同一建案的房子，還向同一家具廠商下單。

兩人更沒想到，認識這麼久，頭一遭不約而同搭上同一班飛機；還同樣是歌神張學友的追星一族，歌神6場演唱會中，選中的都是12日場次。

今天剛好是西洋情人節，友人看到她們PO在群組的「甜蜜照」，對照兩人平時會互稱「親愛的」，不免幽了一默「有緣分又有默契，肯定是最佳情人」。